गूगल ने जीमेल पासवर्ड लीक होने की खबरों को गलत बताया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ने जीमेल पासवर्ड लीक के दावों को किया खंडन, यूजर्स को मिली राहत

क्या है खबर?

गूगल की ओर से जीमेल के पासवर्ड लीक होने के दावों का खंडन किए जाने से यूजर्स ने राहत की सांस ली है। दरअसल, सोमवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ी डाटा चोरी में 18.3 करोड़ से ज्यादा जीमेल पासवर्ड ऑनलाइन लीक होने की खबरों से हड़कंप मच गया था। इसके बाद तकनीकी दिग्गज ने कहा है कि जीमेल सुरक्षा में कोई नई सेंध नहीं लगी है। साथ ही बताया कि किसी भी यूजर का पासवर्ड लीक नहीं हुआ है।