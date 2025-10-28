LOADING...
गूगल ने जीमेल पासवर्ड लीक के दावों को किया खंडन, यूजर्स को मिली राहत 
गूगल ने जीमेल पासवर्ड लीक होने की खबरों को गलत बताया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 28, 2025
12:21 pm
क्या है खबर?

गूगल की ओर से जीमेल के पासवर्ड लीक होने के दावों का खंडन किए जाने से यूजर्स ने राहत की सांस ली है। दरअसल, सोमवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ी डाटा चोरी में 18.3 करोड़ से ज्यादा जीमेल पासवर्ड ऑनलाइन लीक होने की खबरों से हड़कंप मच गया था। इसके बाद तकनीकी दिग्गज ने कहा है कि जीमेल सुरक्षा में कोई नई सेंध नहीं लगी है। साथ ही बताया कि किसी भी यूजर का पासवर्ड लीक नहीं हुआ है।

बयान 

गूगल ने अपने बयान में क्या कहा?

गूगल ने एक एक्स पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये चौंकाने वाली रिपोर्ट्स इंफोस्टीलर डाटाबेस की गलतफहमी पर आधारित थीं। ये डाटाबेस वेब पर विभिन्न असंबंधित हैक और मैलवेयर हमलों से चुराए गए लॉग-इन क्रेडेंशियल एकत्र करते हैं, लेकिन ये किसी नए हमले की ओर इशारा नहीं करते, जो विशेष रूप से जीमेल यूजर्स को लक्षित कर रहा हो। गूगल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "लाखों यूजर्स को प्रभावित करने वाली जीमेल सुरक्षा भंग की खबरें झूठी हैं।"

आग्रह 

गूगल यूजर्स से कर रही यह आग्रह

कंपनी ने बताया कि हैकर अक्सर पुराने या असंबंधित ईमेल-पासवर्ड संयोजनों को ऑनलाइन डाल देते हैं, जिससे ऐसे संकलन दोबारा सामने आने पर भ्रम पैदा हो जाता है। गूगल ने आगे कहा कि जब बड़ी संख्या में लीक हुए क्रेडेंशियल सामने आते हैं तो वह नियमित रूप से कार्रवाई करता है, जिससे यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करने और अपने अकाउंट्स को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इसके बावजूद यूजर्स से सुरक्षा को मजबूत करने का आग्रह किया गया है।