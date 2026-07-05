माइंडगार्ड ने पकड़ी ChatGPT की आपत्तिजनक तस्वीर बनाने वाली खामी

सुरक्षा उपायों को किया बायपास

OpenAI का कहना है कि वे सख्त सुरक्षा उपाय लागू कर रहे हैं। ये उपाय कई परतों वाले सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इस तरह की सामग्री को रोका जा सके और इसके गलत इस्तेमाल पर निगरानी रखी जा सके। हालांकि, माइंडगार्ड के शोधकर्ताओं ने पहले ही इन सुरक्षा उपायों को बायपास करने के तरीके खोज लिए हैं। भले ही कंपनी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने का वादा कर रही है, फिर भी विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि AI के इस्तेमाल में अभी भी कई गंभीर नैतिक जोखिम बने हुए हैं।