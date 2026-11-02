ब्रिटेन के पूर्व पैराट्रूपर को मिली देश की पहली बायोनिक ऊपरी बांह

यह नया हाथ हल्का और खोखला है, इसलिए इसे पहनना ज्यादा आरामदायक है। इससे दिनभर सक्रिय रहने के दौरान होने वाली बेचैनी, त्वचा और फंगल संक्रमण का खतरा कम हो सकता है।

इसे डिजाइन करने में टिली लॉकी ने भी मदद की है, जिन्होंने बचपन में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। उन्होंने इसे इस तरह से बनाया है, ताकि यह सचमुच यूजर-फ्रेंडली हो, यानि इस्तेमाल में आसान।

मिलोस का मानना है कि आने वाले समय में ये नई प्रोस्थेटिक तकनीकें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगी। इससे दूसरे लोग भी अपनी पसंदीदा चीजों को दोबारा कर पाएंगे।