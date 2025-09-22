विंडोज 11 यूजर्स सेट कर सकेंगे वीडियो वॉलपेपर, माइक्रोसॉफ्ट जल्द पेश करेगी फीचर
क्या है खबर?
विंडोज 11 यूजर्स जल्द ही अपने डिवाइस के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर के साथ-साथ वीडियो वॉलपेपर भी सेट कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन दिनों विंडोज 11 के लिए इस फीचर पर काम कर रही है और जल्द ही इसे यूजर्स के लिए उपलब्ध कराएगी। इस फीचर से MP4 या MKV जैसी वीडियो फाइल्स को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वीडियो हर बार डेस्कटॉप खुलने पर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे थर्ड-पार्टी वॉलपेपर इंजन काम करता है।
लोकप्रियता
वीडियो वॉलपेपर की लोकप्रियता
वीडियो वॉलपेपर विंडोज यूजर्स के बीच लंबे समय से लोकप्रिय है। वॉलपेपर इंजन जैसे ऐप्स स्टीम पर लगातार शीर्ष 10 सबसे अधिक खेले जाने वाले ऐप्स में रहते हैं। लोग इसे इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप को आकर्षक और जीवंत बनाना पसंद करते हैं। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट बीते कुछ वर्षों से विंडोज में डायनेमिक और एनिमेटेड वॉलपेपर फीचर का परीक्षण कर रही है, ताकि विंडोज यूजर्स को बेहतर अनुभव मिल सके।
परीक्षण
फीचर का परीक्षण और भविष्य
लेटेस्ट विंडोज 11 डेव/बीटा बिल्ड में वीडियो फाइल्स को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करने का बिल्ट-इन सपोर्ट मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को पहले डिजाइन चरणों में पेश किया था और इसे 2023 में रिलीज में शामिल करने की योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वीडियो वॉलपेपर जल्द ही यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है, जिससे डेस्कटॉप और अधिक डायनामिक और इंटरएक्टिव बन जाएगा।