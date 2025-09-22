विंडोज 11 यूजर्स सेट कर सकेंगे वीडियो वॉलपेपर, माइक्रोसॉफ्ट जल्द पेश करेगी फीचर

विंडोज 11 यूजर्स सेट कर सकेंगे वीडियो वॉलपेपर (तस्वीर: माइक्रोसॉफ्ट)

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:29 pm Sep 22, 202506:29 pm

क्या है खबर?

विंडोज 11 यूजर्स जल्द ही अपने डिवाइस के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर के साथ-साथ वीडियो वॉलपेपर भी सेट कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन दिनों विंडोज 11 के लिए इस फीचर पर काम कर रही है और जल्द ही इसे यूजर्स के लिए उपलब्ध कराएगी। इस फीचर से MP4 या MKV जैसी वीडियो फाइल्स को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वीडियो हर बार डेस्कटॉप खुलने पर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे थर्ड-पार्टी वॉलपेपर इंजन काम करता है।