माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देगा विंडोज 10, विडोंज 11 में ऐसे करें अपडेट 

माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 आधिकारिक तौर पर 14 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। इससे कंप्यूटर (PC) को डिफॉल्ट रूप से महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट मिलना बंद हो जाएंगे। इससे यह काम तो करेगा, लेकिन आवश्यक पैच के बिना यह मैलवेयर और सुरक्षा खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होता जाएगा। अगर, कंप्यूटर सिस्टम की जरूरतों को पूरा करता है तो इसे फ्री में विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। आइये जानते हैं विंडोज 10 को कैसे अपग्रेड करें।

जांच ऐसे जांच करें आपके कंप्यूटर में काम करेगा विंडोज 11 अपग्रेड करने से पहले आपको यह वेरिफाई करना होगा कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 चला सकता है या नहीं, क्योंकि सभी में विंडोज 11 नहीं चल सकता। आपके डिवाइस में TPM 2.0 सपोर्ट, सिक्योर बूट सक्षम और संगत प्रोसेसर की पुष्टि करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का PC हेल्थ चेक ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलने के बाद 'चेक नाउ' पर क्लिक कर यह देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 की न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।

तैयारी अपग्रेड से पहले करें यह तैयारी अगर, आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के लिए योग्य है तो आपको एक पुष्टिकरण मैसेज दिखाई देगा। अगर नहीं तो आपको दूसरे सुरक्षा अपडेट विकल्पों नया डिवाइस खरीदने पर विचार करना होगा। अपग्रेड प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपडेट करने से अपने कंप्यूटर के डाटा को दूसरी जगह सेव कर लें। PC में पर्याप्त स्टोरेज रखें, सभी लंबित विंडोज 10 अपडेट इंस्टॉल करें और एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें।