माइक्रोसॉफ्ट के AI का आदी बनाने के विचार से नडेल नाराज 

जांच के दायरे में स्काउट इंटिग्रेशन

'स्काउट' माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम AI असिस्टेंट है, जिसे टीम आउटलुक और शेयरपॉइंट में जोड़ा गया है, ताकि काम और आसान हो सके।

हालांकि, इस लीक हुई योजना में 'लोगों को आदी बनाने' नाम का एक चरण भी शामिल था। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह यूजर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेगा।

नियामक पहले से ही इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि टेक कंपनियां कैसे लत लगाने वाले फीचर्स डिजाइन करती हैं। ऐसे में, नडेल की सख्त प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को ताकतवर बनाने पर ध्यान दे रहा है, न कि उन्हें बेवजह ऐप्स के 'लूप' में फंसाने पर।