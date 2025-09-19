माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग कोपायलट AI असिस्टेंट विंडोज PC और एक्सबॉक्स मोबाइल के लिए लॉन्च

गेमिंग कोपायलट AI असिस्टेंट विंडोज PC और एक्सबॉक्स मोबाइल के लिए लॉन्च (तस्वीर: माइक्रोसॉफ्ट)

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:05 am Sep 19, 202511:05 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग कोपायलट AI असिस्टेंट विंडोज PC और एक्सबॉक्स मोबाइल ऐप पर लॉन्च कर दिया है। पहले इसे एक्सबॉक्स इनसाइडर्स वाले PC पर टेस्ट किया जा रहा था। अब यह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए PC गेम बार पर उपलब्ध है। एक्सबॉक्स ऐप का वर्जन अक्टूबर में एंड्रॉयड और iOS पर आएगा। कंपनी ने कहा कि यह सेवा चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी और सभी उपयोग कर सकेंगे।