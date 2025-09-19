माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग कोपायलट AI असिस्टेंट विंडोज PC और एक्सबॉक्स मोबाइल के लिए लॉन्च
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग कोपायलट AI असिस्टेंट विंडोज PC और एक्सबॉक्स मोबाइल ऐप पर लॉन्च कर दिया है। पहले इसे एक्सबॉक्स इनसाइडर्स वाले PC पर टेस्ट किया जा रहा था। अब यह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए PC गेम बार पर उपलब्ध है। एक्सबॉक्स ऐप का वर्जन अक्टूबर में एंड्रॉयड और iOS पर आएगा। कंपनी ने कहा कि यह सेवा चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी और सभी उपयोग कर सकेंगे।
मदद
खिलाड़ियों के लिए खास AI मदद
गेमिंग कोपायलट पुराने निन्टेंडो हेल्पलाइन जैसा AI टूल है। स्क्रीन पर चैट बॉक्स ओवरले के रूप में दिखाई देता है और खिलाड़ी गेम से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं या सुझाव ले सकते हैं। यह इन-गेम स्क्रीनशॉट और आपकी एक्सबॉक्स गतिविधि को समझकर उत्तर देता है। यह आपके एक्सबॉक्स खाते से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने और खरीदारी के सुझाव देने में भी सक्षम है, जिससे गेमिंग अनुभव और आसान बनता है।
योजना
नए फीचर्स और भविष्य की योजना
आधिकारिक वर्जन में वॉइस चैट की सुविधा भी है, जिससे खिलाड़ी सीधे बोलकर सवाल पूछ सकते हैं। PC पर 'पुश टू टॉक' हॉटकी और ऐप में माइक्रोफोन बटन जोड़ा गया है। लंबी बातचीत के लिए विजेट को स्क्रीन पर कहीं भी रखा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इस सॉफ्टवेयर को लगातार बेहतर बनाने पर काम कर रहा है और खिलाड़ियों से सुझाव मांग रहा है। कंपनी विंडोज आधारित पोर्टेबल कंसोल और एक्सबॉक्स एली डिवाइस पर भी इसका परीक्षण कर रही है।