गूगल ने सभी यूजर्स के लिए क्रोम में जोड़ा जेमिनी AI

गूगल ने सभी यूजर्स के लिए क्रोम में जोड़ा जेमिनी AI
क्या है खबर?
गूगल यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स में लगातार नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी ने अब अपने क्रोम ब्राउजर में जेमिनी AI को शामिल करने की घोषणा की है। यह अपडेट पहले अमेरिका में मैक, विंडोज और मोबाइल डिवाइस यूजर्स को मिलेगा। जेमिनी की मदद से यूजर्स वेबपेज का कंटेंट समझने, अलग-अलग टैब में काम करने, मीटिंग शेड्यूल करने और यूट्यूब वीडियो खोजने जैसे काम सीधे ब्राउजर पर कर सकेंगे।
सुविधा
गूगल की नई सुविधा और फायदे
गूगल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिक ओस्टरलोह ने कहा कि ब्राउजर को इस तरह बनाया जा रहा है, जिससे यूजर्स वेब का ज्यादा फायदा उठा सकें। जेमिनी की मदद से कैलेंडर, यूट्यूब और मैप्स जैसे गूगल ऐप्स सीधे क्रोम में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आने वाले हफ्तों में यह फीचर गूगल वर्कस्पेस के लिए भी उपलब्ध होगा, जहां यूजर्स को एंटरप्राइज-ग्रेड डाटा सुरक्षा मिलेगी। इससे काम करना तेज, आसान और सुरक्षित बनेगा।
कदम
प्रतिस्पर्धा और नए कदम
AI ब्राउजर अब टेक कंपनियों की नई प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहे हैं। OpenAI ने अपना AI एजेंट 'ऑपरेटर' पेश किया है, जो खरीदारी जैसे काम पूरे कर सकता है। परप्लेक्सिटी और एंथ्रोपिक ने भी AI आधारित ब्राउजर लॉन्च किए हैं। गूगल के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने ब्राउजर को उन्नत करे, ताकि AI क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके और यूजर्स को नए अनुभव दे सके।
फीचर्स
आने वाले फीचर्स और एजेंटिक क्षमता
गूगल ने क्रोम में जेमिनी के लिए एजेंटिक AI सुविधाएं जोड़ने की योजना बनाई है। इससे यूजर्स विशेष सेवाएं बना सकेंगे, जैसे बाल कटवाने की बुकिंग या साप्ताहिक किराने का सामान मंगवाना। पहले ये सुविधाएं प्रोजेक्ट मेरिनर नामक सेवा का हिस्सा थीं। अब कंपनी इन विकल्पों को सभी के लिए उपलब्ध करा रही है, जिससे क्रोम न केवल तेज ब्राउजिंग बल्कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी उपयोगी टूल बनेगा।