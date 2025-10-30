माइक्रोसॉफ्ट बढ़ाएगी डाटा सेंटरों की संख्या, क्या है भविष्य की योजना?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अगले 2 सालों में अपने डाटा सेंटरों की संख्या को दोगुना करने की योजना बना रही है। CEO सत्य नडेला ने कहा कि कंपनी इस साल अपनी AI क्षमता को 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाएगी। यह कदम दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट AI के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख रहा है।

प्रदर्शन मजबूत वित्तीय प्रदर्शन से मिली गति माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 की पहली वित्तीय तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का राजस्व 77.7 अरब डॉलर (लगभग 6,900 अरब रुपये) तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 18 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं परिचालन आय 24 प्रतिशत बढ़कर 38 अरब डॉलर (लगभग 3,400 अरब रुपये) हो गई। यह दिखाता है कि क्लाउड और AI से कंपनी को मजबूत लाभ मिल रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि AI से सभी व्यवसायों को अभी सीधा फायदा नहीं हुआ है।

प्रतिस्पर्धा अन्य कंपनियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा माइक्रोसॉफ्ट की डाटा सेंटर रणनीति गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों से मिलती-जुलती है। ये सभी तकनीकी दिग्गज AI की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। कंप्यूटिंग शक्ति और क्लाउड स्पेस के लिए मुकाबला अब और तेज हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर प्लेटफॉर्म पहले से ही दुनिया के 70 क्षेत्रों में लगभग 400 डाटा सेंटरों के साथ काम कर रहा है, जिससे कंपनी को बढ़त मिल रही है।