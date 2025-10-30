वैश्विक आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सेवाएं फिर से बहाल हुईं
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म में आई बड़ी तकनीकी खराबी को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है। यह खराबी करीब 8 घंटे तक लगातार चली, जिससे कंपनी की कई प्रमुख सेवाओं और दुनियाभर के उद्योगों पर गंभीर असर पड़ा। कंपनी ने कहा कि अब सिस्टम पहले जैसे सामान्य स्तर पर लौट आया है, लेकिन कुछ ग्राहकों को अभी भी हल्की तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर लगातार काम जारी है।
प्रतिक्रिया
रिपोर्ट में सामने आई यूजर्स की प्रतिक्रिया
डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, आज एज्योर से संबंधित शिकायतें 18,000 से घटकर 230 रह गईं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए रिपोर्ट की संख्या 20,000 से घटकर 77 पर आ गई हैं। ये आंकड़े यूजर्स द्वारा दर्ज की गई वास्तविक शिकायतों पर आधारित हैं। तकनीकी विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि दुनिया की डिजिटल सेवाएं कितनी अधिक जुड़ी और संवेदनशील हैं और उन्हें भविष्य के लिए मजबूत सुरक्षा की जरूरत है।
सेवाएं
दुनियाभर की कई सेवाएं रहीं प्रभावित
एज्योर प्लेटफॉर्म की इस खराबी से अलास्का एयरलाइंस, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, वोडाफोन और कई अन्य कंपनियां प्रभावित हुईं। अलास्का एयरलाइंस ने बताया कि वेबसाइट और प्रमुख सिस्टम घंटों तक बंद रहे, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समस्या हल करने के बाद फिर से चालू किया गया। प्रभावित सेवाओं में एज्योर कम्युनिकेशन, मीडिया सर्विसेज और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क शामिल थीं, जिनकी वजह से दुनियाभर के यूजर्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
आउटेज
पिछले हफ्ते अमेजन में भी आई थी खराबी
यह तकनीकी खराबी अमेजन के AWS प्लेटफॉर्म में पिछले हफ्ते आई बड़ी गड़बड़ी के तुरंत बाद सामने आई है। उस समय हजारों वेबसाइटों और स्नैपचैट, रेडिट जैसे लोकप्रिय ऐप्स में वैश्विक स्तर पर रुकावट आई थी। माइक्रोसॉफ्ट 365 ने भी माना कि एज्योर आउटेज का असर उसकी कई सेवाओं पर पड़ा। हालांकि, देर रात कंपनी ने पुष्टि की कि अब एज्योर कॉन्फिगरेशन से जुड़ी तकनीकी समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है।