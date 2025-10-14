माइक्रोसॉफ्ट ने इमेज बनाने वाला अपना पहला AI टूल किया लॉन्च, यहां जानिए खासियत

माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेटर MAI इमेज 1 लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल कंपनी ने खुद बनाया और विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपनी यात्रा का अगला चरण बताया है। यह घोषणा उस समय आई है जब कंपनी ने हाल ही में अपना पहला इन-हाउस AI मॉडल भी पेश किया है। नया टूल शब्दों से तस्वीरें बनाने के लिए बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट के अन्य AI टूल्स में शामिल हो गया है।

खासियत क्या है इस टूल की खासियत? माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि MAI इमेज 1 बिजली, पहाड़, पेड़-पौधे और असली जैसी तस्वीरें बनाने में बहुत अच्छा है। यह टूल बड़े और धीमे सिस्टम की तुलना में जल्दी काम करता है और तस्वीरें तुरंत बना देता है। इसको इस तरह प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है कि यह बार-बार एक जैसी तस्वीरें ही न बनाए। यह मॉडल अब तक LMArena की टॉप 10 सूची में शामिल हो चुका है।

अन्य खासियत पेशेवरों की राय से हुआ बेहतर माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि इस मॉडल को क्रिएटिव लोगों की सलाह लेकर और भी बेहतर बनाया गया है। इसका उद्देश्य एक जैसी या उबाऊ तस्वीरों से बचना है। इस जनरेटर में नई तकनीकें जोड़ी गई हैं, जो तस्वीरों की क्वालिटी को और बढ़ाती हैं। यह फोटोरियलिस्टिक इमेजरी में बहुत अच्छे नतीजे देता है। यानी जो तस्वीर यह बनाता है, वे असली फोटो जैसी दिखती हैं और बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं।