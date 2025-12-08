इंसान अब AI की तरह लिखने और बोलने लगे, नए अध्ययन में खुलासा 

शोध

ChatGPT के बाद आया बदलाव

मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अध्ययन में ChatGPT के आगमन के बाद से भाषा में आए बदलावों पर गौर किया गया। शोधकर्ताओं ने देखा कि यूट्यूब पर लोग अचानक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जो पहले आम बातचीत में शामिल नहीं थे। अंडरस्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव, मेटिकुलस और बोल्स्टर जैसे शब्द ज्यादा उपयोग होने लगे। यह समय ChatGPT के उदय के साथ मेल खाता था, जिससे संकेत मिलता है कि लोग बिना जाने ही चैटबॉट की शब्दावली को आत्मसात कर रहे होंगे।