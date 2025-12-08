LOADING...
इंसान अब AI की तरह लिखने और बोलने लगे, नए अध्ययन में खुलासा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 08, 2025
03:28 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने के बाद से लोगों के बातचीत करने के तरीके में एक अजीब बदलाव आ रहा है। सालों से लोग चिंतित थे कि AI इंटरनेट पर रोबोटिक लेखन की बाढ़ ला देगा। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि इंसान खुद चैटबॉट्स की तरह बोलने लगे हैं। यह सिर्फ हमारे टाइप करने के तरीके की बात नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की बातचीत में भी घुस रहा है।

शोध 

ChatGPT के बाद आया बदलाव 

मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अध्ययन में ChatGPT के आगमन के बाद से भाषा में आए बदलावों पर गौर किया गया। शोधकर्ताओं ने देखा कि यूट्यूब पर लोग अचानक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जो पहले आम बातचीत में शामिल नहीं थे। अंडरस्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव, मेटिकुलस और बोल्स्टर जैसे शब्द ज्यादा उपयोग होने लगे। यह समय ChatGPT के उदय के साथ मेल खाता था, जिससे संकेत मिलता है कि लोग बिना जाने ही चैटबॉट की शब्दावली को आत्मसात कर रहे होंगे।

कारण 

इस कारण शामिल हुआ AI का लहजा 

मॉडरेटर्स ने वायर्ड को बताया कि अब कई पोस्ट्स असली लोगों द्वारा लिखे जाने के बावजूद AI द्वारा लिखे गए लगते हैं। एक मॉडरेटर बताया कि AI मनुष्यों से सीखता है और लोग ऑनलाइन, जो देखते हैं उसकी नकल करते हैं। इसलिए, लेखन और बोलने की शैली में चैटबॉट का लहजा मिलता है। फिर, AI इन पैटर्न को फिर से अपना लेता है। यह एक फीडबैक लूप बन जाता है, जहां दोनों पक्ष एक जैसे लिखने और बोलने लगते हैं।

