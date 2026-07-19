माइक्रोसॉफ्ट अपने AI मॉडल्स को बताया OpenAI और एंथ्रोपिक से बेहतर
माइक्रोसॉफ्ट अब अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को OpenAI और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों से बेहतर होने के साथ-साथ काफी किफायती भी बता रही है।
हाल ही में हुई एक कंपनी मीटिंग में बड़े अधिकारियों ने उसके AI टूल्स को कंपनियों के लिए एक पूरा समाधान बताया।
कार्यकारी उपाध्यक्ष जे पारीख ने कहा, "बाकी सभी तो बस टूल्स बेच रहे हैं, हम एक पूरा एंड-टू-एंड सिस्टम बेच रहे हैं।"
OpenAI और एंथ्रोपिक के मॉडल्स हटाना शुरू
इस साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के साथ अपनी एक्सक्लूसिव डील खत्म कर दी थी। इस कदम से वह अब इसके प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी काम कर सकती है।
अब लागत घटाने और बाहरी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने के मकसद से माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड और एक्सेल जैसे अपने प्रोडक्ट्स में OpenAI और एंथ्रोपिक के कुछ बाहरी AI मॉडल्स को हटाकर अपने खुद के मॉडल्स लगाने शुरू कर दिए हैं।
इस फैसले से ऑनलाइन दुनिया में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे कंपनियों के बीच का चरम तनाव बता रहे हैं, जबकि दूसरे इसे AI उद्योग में चल रही होड़ का एक और पड़ाव मान रहे हैं।