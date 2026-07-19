माइक्रोसॉफ्ट अपने AI मॉडल्स को बताया OpenAI और एंथ्रोपिक से बेहतर

इस साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के साथ अपनी एक्सक्लूसिव डील खत्म कर दी थी। इस कदम से वह अब इसके प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी काम कर सकती है।

अब लागत घटाने और बाहरी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने के मकसद से माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड और एक्सेल जैसे अपने प्रोडक्ट्स में OpenAI और एंथ्रोपिक के कुछ बाहरी AI मॉडल्स को हटाकर अपने खुद के मॉडल्स लगाने शुरू कर दिए हैं।

इस फैसले से ऑनलाइन दुनिया में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे कंपनियों के बीच का चरम तनाव बता रहे हैं, जबकि दूसरे इसे AI उद्योग में चल रही होड़ का एक और पड़ाव मान रहे हैं।