माइक्रोसॉफ्ट बना रही AI मार्केटप्लेस, प्रकाशकों को कंटेंट के लिए करेगी भुगतान
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मार्केटप्लेस बना रही है। यह बाजार चुनिंदा अमेरिकी प्रकाशकों के साथ पायलट कार्यक्रम से शुरू होगा। इस योजना में प्रकाशकों को उनके कंटेंट के AI उपयोग पर मुआवजा दिया जाएगा। कंपनी मोनाको में हुई मीटिंग में यह योजना पेश कर चुकी है और इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट असिस्टेंट से होगी। कंपनी कहना है कि भुगतान कंटेंट की गुणवत्ता पर आधारित होगा और समय के साथ और साझेदार जुड़ेंगे।
उद्देश्य
क्या है इसका उद्देश्य?
माइक्रोसॉफ्ट के इस AI मार्केटप्लेस का नाम पब्लिशर कंटेंट मार्केट (PCM) रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकाशकों को उनके कंटेंट से सही कमाई दिलाना है। माइक्रोसॉफ्ट पहले कोपायलट असिस्टेंट को खरीदार बनाएगी और बाद में अन्य AI उत्पाद भी इसमें जुड़ेंगे। कंपनी इसके लिए उपयुक्त नीतियां, मूल्य निर्धारण और जरूरी उपकरण तैयार करेगी। पायलट कार्यक्रम धीरे-धीरे बढ़ेगा, ताकि अधिक प्रकाशक जुड़ सकें और एक स्थायी आय मॉडल बन सके।
फायदा
प्रकाशकों को मिलने वाला फायदा
यह कदम मीडिया कंपनियों को बड़ा लाभ देगा, क्योंकि वे अपने कंटेंट के उपयोग पर सीधे कमाई कर पाएंगी। छोटे स्टार्टअप जैसे ProRata.ai और टोलबिट ने ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अब तक इस तरह के बाजार में नहीं उतरी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का यह प्रयास प्रकाशकों को प्रति उपयोग भुगतान का अवसर देगा और AI युग में नई कमाई का रास्ता खोलेगा।
चुनौतियां
अन्य तथ्य और चुनौतियां
माइक्रोसॉफ्ट पहले भी कोपायलट डेली जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। हालांकि, न्यूयॉर्क टाइम्स और कई बड़े प्रकाशकों ने उस पर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे किए हैं। OpenAI के साथ मिलकर कंपनी इन सौदों को आगे बढ़ा रही है। कोपायलट का ट्रैफिक ChatGPT या गूगल जितना नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 और एज्योर जैसी सेवाओं के बड़े ग्राहकों से उसे स्थायी दर्शक मिलते हैं, जो इस मार्केटप्लेस की सफलता में मदद कर सकते हैं।