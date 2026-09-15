माइक्रोसॉफ्ट ने MAI मॉडल्स के लिए पेश किए नए नियम

ये नए नियम माइक्रोसॉफ्ट के MAI मॉडल्स के लिए हैं, जिन्हें OpenAI के टूल्स के मुकाबले ज्यादा नियंत्रित विकल्प के तौर पर तैयार किया गया है।

यह AI को सुरक्षित और नैतिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन नियमों को लाने का समय भी अहम है क्योंकि कई विशेषज्ञ AI की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जता रहे हैं।

इनमें एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी शामिल हैं, जो कंपनियों से मांग कर रहे हैं कि वे अपने मॉडल्स की क्षमताएं बढ़ाने की रफ्तार धीमी करें।