माइक्रोसॉफ्ट ने एंटरप्राइज AI समाधान के लिए फ्रंटियर डिवीजन बनाया
माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया 'फ्रंटियर को' डिवीजन लॉन्च किया है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स बनाने में सहयोग देना है।
इस पहल को 2.5 अरब डॉलर (करीब 225 अरब रुपये) का भारी निवेश मिला है। साथ ही इसमें 6,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग के बड़े जानकार भी हैं।
यह टीम माइक्रोसॉफ्ट की मौजूदा AI तकनीक का इस्तेमाल कर दुनियाभर के व्यवसायों के काम करने के तरीकों को और एडवांस बनाएगी।
इंजीनियर भागीदारों से मिलकर करते हैं काम
फ्रंटियर को यूनिलीवर, एक्सेंचर, लैंड ओ'लेक्स और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस टीम के इंजीनियर इन भागीदार कंपनियों में ही बैठकर उनके लिए खास AI समाधान विकसित कर रहे हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के वाणिज्यिक कारोबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जडसन अल्थॉफ ने इसे उद्योग की सबसे बड़ी, सबसे सक्षम और परिणाम-आधारित इंजीनियरिंग संस्था बताया है।
अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और OpenAI जैसी कंपनियां भी ऐसे ही कदम उठा रही हैं और काफी निवेश कर रही हैं, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पुराने और गहरे संबंध उसे एंटरप्राइज AI की इस दौड़ में मजबूत बढ़त दिलाते हैं।