माइक्रोसॉफ्ट ने एंटरप्राइज AI समाधान के लिए फ्रंटियर डिवीजन बनाया

इंजीनियर भागीदारों से मिलकर करते हैं काम

फ्रंटियर को यूनिलीवर, एक्सेंचर, लैंड ओ'लेक्स और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस टीम के इंजीनियर इन भागीदार कंपनियों में ही बैठकर उनके लिए खास AI समाधान विकसित कर रहे हैं।

माइक्रोसॉफ्ट के वाणिज्यिक कारोबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जडसन अल्थॉफ ने इसे उद्योग की सबसे बड़ी, सबसे सक्षम और परिणाम-आधारित इंजीनियरिंग संस्था बताया है।

अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और OpenAI जैसी कंपनियां भी ऐसे ही कदम उठा रही हैं और काफी निवेश कर रही हैं, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पुराने और गहरे संबंध उसे एंटरप्राइज AI की इस दौड़ में मजबूत बढ़त दिलाते हैं।