माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने दी चेतावनी, AI कुछ उत्पाद और व्यवसाय कर सकता है खत्म 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग बढ़ाने के कारण कई सेक्टर में काम तेज हुआ और खर्च भी कम हुआ है। हालांकि, कई जगह इसका बुरा असर दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने स्वीकार किया कि अगर कंपनी AI क्रांति में सफल नहीं हुई तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े और लाभदायक कारोबार आगे चलकर उतने अहम नहीं रह सकते।

असर कई उद्योगों पर असर का डर नडेला ने कहा कि AI से सबसे ज्यादा खतरा उन क्षेत्रों को है जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पुरानी कंप्यूटिंग तकनीक से जुड़ी कंपनियों को खुद को जल्दी बदलना होगा, वरना वे बेकार हो सकती हैं। उन्होंने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (DEC) का उदाहरण दिया, जो 1970 के दशक में कंप्यूटिंग की दिग्गज थी लेकिन नई तकनीक नहीं अपनाने से गायब हो गई।

सीख कर्मचारियों को दी अहम सीख कंपनी के एक टाउन हॉल में नडेला ने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ AI की चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपनी कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। एक कर्मचारी ने कहा कि कंपनी में सहानुभूति कम हो रही है। इस पर नडेला ने माना कि यह चिंता सही है और वादा किया कि नेतृत्व टीम इसे सुधारने की दिशा में काम करेगी, ताकि कर्मचारी खुद को सुना और सम्मानित महसूस करें।