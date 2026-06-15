सत्य नडेला ने AI के साथ मानवीय इनपुट शामिल करने की दी सलाह   

आउटसोर्सिंग को लेकर चेताया

नडेला कहते हैं कि यह नया दौर इंसान और मशीनों के मिलकर सीखने का है। उन्होंने इसे लोगों और डिजिटल सिस्टम के बीच एक 'असली कॉग्निटिव लूप' बताया, जो हमारे काम करने और नया मूल्य बनाने के तरीके को बदल रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि हमें आउटसोर्सिंग जैसी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, जिनसे पहले स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा था।

उनका मानना है कि AI के केंद्र में इंसानी विशेषज्ञता को रखने से ही सही मायनों में नवाचार होगा और सभी के लिए बराबर का विकास संभव हो पाएगा।