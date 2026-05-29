माइक्रोसॉफ्ट गिटहब कोपायलट को कर रही अपग्रेड, OpenAI से आगे निकलने की तैयारी

AI स्टार्टअप्स खरीदने की तैयारी

कोडिंग के इस अपग्रेड के साथ-साथ, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसक्रिप्शन, रीजनिंग, स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों के लिए भी AI पर काम कर रहा है।

इस खबर से निवेशक उत्साहित हुए और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में करीब 3 फीसदी की बढ़त देखने को मिली।

एक और अहम बात यह है कि कंपनी अब OpenAI पर अपनी निर्भरता घटा रही है। वह AI स्टार्टअप्स खरीदने की जुगत में है, ताकि इस दौड़ में अपनी पकड़ बनाए रख सके।