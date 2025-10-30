इंस्टाग्राम में रील्स की वॉच हिस्ट्री कैसे देखें?

अक्सर हम इंस्टाग्राम पर कोई मजेदार रील देखते हैं और बाद में उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाते। इस परेशानी को खत्म करने के लिए इंस्टाग्राम ने नया 'वॉच हिस्ट्री' फीचर शुरू किया है। अब यूजर हाल ही में देखी गई रील्स की पूरी सूची देख सकते हैं, बिल्कुल यूट्यूब की हिस्ट्री की तरह। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए जारी किया गया है और रील्स देखने वालों के लिए यह बहुत काम का साबित होगा।

#1 सेटिंग में ऐसे मिलेगा वॉच हिस्ट्री का विकल्प इंस्टाग्राम का वॉच हिस्ट्री फीचर ऐप की सेटिंग्स में मौजूद है। यहां यूजर उन सभी रील्स को देख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने कुछ दिनों या हफ्तों में देखा है। अगर आपने कोई वीडियो सेव या शेयर नहीं किया और बाद में उसे ढूंढना चाहते हैं, तो यह फीचर आपके लिए बेहद फायदेमंद और आसान रहेगा। अब आपको वीडियो खुद को भेजने या DMs में सर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी।

#2 अपनी वॉच हिस्ट्री देखने का आसान तरीका वॉच हिस्ट्री चेक करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप खोलें और अपनी प्रोफाइल पर जाएं। अब ऊपर दाईं ओर दिए 3 लाइन वाले मेनू पर टैप करें। इसके बाद 'योर एक्टिविटी' वाले विकल्प को चुनें, जहां आपको 'वॉच हिस्ट्री' का सेक्शन मिलेगा। इस पर टैप करते ही आपके सामने हाल में देखी गई सभी रील्स की सूची खुल जाएगी, जिन्हें आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं या अपनी पसंदीदा रील्स सेव भी कर सकते हैं।