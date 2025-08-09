AIIMS दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार का किया आह्वान 

नुकसान

चिकित्सकों ने बताया प्रतिबंध का नुकसान

ई-सिगरेट पारंपरिक तंबाकू धूम्रपान की विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए बैटरी द्वारा संचालित होती हैं। 2019 में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) लाकर ऐसे उपकरणों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। AIIMS दिल्ली के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक शंकर और डॉ. वैभव साहनी ने JCO ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित टिप्पणी में ENDS पर पूर्ण प्रतिबंध के संभावित नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध से अवैध विपणन बढ़ सकता है।