माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल का कार्बन उत्सर्जन 20 फीसदी तक बढ़ा

डाटा सेंटर और सप्लाई चेन की वजह से उत्सर्जन में बढ़ोतरी

आंकड़ों पर गौर करें तो माइक्रोसॉफ्ट के उत्सर्जन में 25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण नए डाटा सेंटर का निर्माण है।

गूगल के उत्सर्जन में 18 फीसदी का उछाल देखा गया, जो उसकी सप्लाई चेन में हुई बढ़ोतरी का नतीजा है, वहीं अमेजन के कुल उत्सर्जन में 16 फीसदी की वृद्धि हुई, जिसमें उसकी अपनी सप्लाई चेन का बड़ा योगदान रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये सारा नया AI इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही दुनिया की कुल बिजली का 1 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है।

यह बात हमें याद दिलाती है कि तकनीक की तरक्की हमेशा पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती, भले ही कंपनियां अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के नए उपाय तलाश रही हों।