मेटा के CTO ने की छंटनी के बाद AI पुनर्गठन की आलोचना  

हर मैनेजर के पास कर्मचारियों की संख्या होगी सीमित

बोसवर्थ ने बताया कि कंपनी ने इन बदलावों के बारे में कर्मचारियों को ठीक से समझाया नहीं था और न ही उनका पूरा साथ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों का भरोसा टूटा और उनके करियर पर भी बुरा असर पड़ा। मई में 8,000 लोगों की छंटनी करने के बाद और 7,000 कर्मचारियों को AI भूमिका में भेजने से कंपनी के माहौल पर काफी बुरा असर पड़ा।

इस स्थिति को सुधारने के लिए मेटा अब हर मैनेजर के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, कंपनी अब पुनर्गठन के दौरान कर्मचारियों का बार-बार विभाग नहीं बदलेगी और साथ ही, बदलावों के पीछे की असली वजह भी खुलकर बताएगी।

उन्होंने ने यह भरोसा भी दिलाया कि मेटा के लिए AI सिर्फ एक टूल है, जो लोगों की मदद करेगा, न कि उनकी नौकरी छीनने का जरिया बनेगा।