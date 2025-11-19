एंड्राॅयड फोन से आईफोन में ऐप की मदद से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है

एंड्राॅयड फोन से आईफोन में डाटा ट्रांसफर करना है? जानिए आसान तरीका

क्या है खबर?

एंड्रॉयड फोन यूजर जब ऐपल का आईफोन खरीदते हैं तो उनके सामने डाटा ट्रांसफर एक बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में यह चिंता रहती है कि मौजूदा स्मार्टफाेन में सेव फोटो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, ऐप्स, व्हाट्सऐप चैट्स का क्या होगा? इस डाटा को एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस में शिफ्ट करना आसान है। आप भी ऐपल का फोन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो हम आपकी परेशानी को दूर करने के लिए डाटा ट्रांसफर का तरीका बता रहे हैं।