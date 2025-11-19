LOADING...
एंड्राॅयड फोन से आईफोन में डाटा ट्रांसफर करना है? जानिए आसान तरीका 
एंड्राॅयड फोन से आईफोन में ऐप की मदद से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है

Nov 19, 2025
Nov 19, 2025
09:07 am
क्या है खबर?

एंड्रॉयड फोन यूजर जब ऐपल का आईफोन खरीदते हैं तो उनके सामने डाटा ट्रांसफर एक बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में यह चिंता रहती है कि मौजूदा स्मार्टफाेन में सेव फोटो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, ऐप्स, व्हाट्सऐप चैट्स का क्या होगा? इस डाटा को एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस में शिफ्ट करना आसान है। आप भी ऐपल का फोन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो हम आपकी परेशानी को दूर करने के लिए डाटा ट्रांसफर का तरीका बता रहे हैं।

ऐप 

इस ऐप का करें इस्तेमाल 

ऐपल ने खुद एक ऐप बनाया है, जिससे एंड्रॉयड से आईफोन में डाटा ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है। इस ऐप का नाम मूव टू iOS है। यह गूगल प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाता है। इस ऐप से आप कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, फोटो, वीडियो, जीमेल अकाउंट, मेल, मैसेज, वेब बुकमार्कस और व्हाट्सऐप चैट्स भी शेयर की जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह ऐप एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा।

प्रोसेस 

यह है डाटा ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस

डाटा ट्रांसफर के लिए तब तक नए आईफोन में सेटअप प्रोसेस करें, जब तक ऐप्स एंड डाटा स्क्रीन सामने न जाएगा। यहां से मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड सेलेक्ट करें। अब अपने एंड्रॉयड में मूव टू iOS ऐप खोलें और दोनों डिवाइस पर कंटिन्यू पर टैप करें और फिर ऐप में टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर दें। ऐप में वह कोड डालें, जो आपको आईफोन में दिखाई दे। इसके बाद निर्देशों का पालन करते हुए ट्रांसफर को पूरा करें।