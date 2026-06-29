मेटा अब 90 फीसदी कंटेंट मॉडरेशन का काम AI से करेगी

कर्मचारियों को AI की सटीकता पर शक

मेटा का दावा है कि उसका नया AI सिस्टम इंसानों के मुकाबले कम गलतियां करता है और नियमों का उल्लंघन करने वाली पोस्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से पहचानता है, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है।

कर्मचारियों को चिंता है कि AI अभी भी व्यंग्य और इंटरनेट पर लगातार बदल रही नई भाषा को नहीं समझ पाता। ऐसे में कई बार पोस्ट गलती से हट सकती हैं या उन पर शैडो बैन लग सकता है।

इसके साथ ही, जैसे-जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, मेटा बाहर की मॉडरेशन टीमों के साथ अपने अनुबंध खत्म कर रही है। इससे कंटेंट की जांच-पड़ताल के पूरे तरीके में बड़ा बदलाव आएगा।