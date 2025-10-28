ऑस्ट्रेलिया: सोशल मीडिया नहीं चला सकेंगे बच्चे, प्रतिबंध पर कंपनियां हुई सहमत
क्या है खबर?
तकनीकी दिग्गज मेटा, टिक-टॉक और स्नैपचैट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स पर प्रतिबंध का पालन करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिक-टॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को हटाने के लिए बाध्य करने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। यह कानून 10 दिसंबर से लागू हो जाएगा और इसका उल्लंघन पर जुर्माना झेलना पड़ेगा।
प्रतिक्रिया
कंपनियों में सहमति के साथ संशय
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, कानून का पालन करने पर सहमति जताने के बावजूद इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चेतावनी दी है कि इस ऐतिहासिक कानून को लागू करना मुश्किल साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने इस तरह के कानून को लागू करने के खतरों के बारे में भी बताया है। बता दें कि इस कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 3.25 करोड़ डॉलर (287 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
चुनौतियां
कानून पालन में आएंगी ये चुनौतियां
मेटा की नीति निदेशक मिया गार्लिक ने कहा कि कंपनी अभी भी कई चुनौतियों का समाधान कर रही है, जिसमें 10 दिसंबर तक 16 साल से कम उम्र के लाखों यूजर्स की पहचान करना और उन्हें हटाना शामिल है। टिक-टॉक की नीति प्रमुख एला वुड्स-जॉयस ने आयु प्रतिबंध के अनपेक्षित परिणाम आने की चेतावनी दी है। स्नैपचैट की वैश्विक नीति की वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेनिफर स्टाउट ने कहा, "हम सहमत नहीं हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं और कानून का पालन करेंगे।"