ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऑस्ट्रेलिया: सोशल मीडिया नहीं चला सकेंगे बच्चे, प्रतिबंध पर कंपनियां हुई सहमत

क्या है खबर?

तकनीकी दिग्गज मेटा, टिक-टॉक और स्नैपचैट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स पर प्रतिबंध का पालन करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिक-टॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को हटाने के लिए बाध्य करने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। यह कानून 10 दिसंबर से लागू हो जाएगा और इसका उल्लंघन पर जुर्माना झेलना पड़ेगा।