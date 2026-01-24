कानूनी पचड़े में पड़े मेटा के रे-बैन AI स्मार्ट ग्लासेज, जानिए क्या है मामला

आरोप

कंपनी ने क्या लगाया आरोप?

रिपोर्ट के अनुसार, सोलोस का दावा है कि मेटा के पहले जेनरेशन के रे-बैन स्मार्ट ग्लासेज उसके पेटेंट द्वारा संरक्षित कॉन्सेप्ट का उपयोग करके बनाए गए थे। यह कथित उल्लंघन दूसरे जेनरेशन के मॉडल के साथ-साथ रे-बैन मेटा डिस्प्ले ग्लास में भी जारी है। मुकदमे में ऑडियो सिस्टम, सेंसर, कैमरे, माइक्रोफोन, स्पीकर और वॉयस-एक्टिवेटेड AI सुविधाओं को मानक चश्मे के फ्रेम में एकीकृत करने से संबंधित सोलोस के 5 पेटेंटों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।