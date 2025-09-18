मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के 'AI ग्लास' का किया अनावरण (तस्वीर: मेटा)

मेटा के नए AI ग्लास लॉन्च के दौरान डेमो में आई समस्या

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:40 pm Sep 18, 2025

क्या है खबर?

मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को कंपनी का पहला हाई-रेजोल्यूशन AI ग्लास मेटा रे-बैन डिस्प्ले पेश किया। इसकी कीमत 799 डॉलर (लगभग 70,000 रुपये) रखी गई है और 30 सितंबर से यह अमेरिका में लॉन्च होगा। कैलिफोर्निया में देर रात हुए मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट में जकरबर्ग ने इस चश्मे को 5,000 निट्स की चमकदार स्क्रीन के साथ दिखाया। उन्होंने दावा किया कि यह डिवाइस देखने और इस्तेमाल करने का नया अनुभव देगा।