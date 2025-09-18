LOADING...
मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के 'AI ग्लास' का किया अनावरण (तस्वीर: मेटा)

मेटा के नए AI ग्लास लॉन्च के दौरान डेमो में आई समस्या

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 18, 2025
12:40 pm
क्या है खबर?

मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को कंपनी का पहला हाई-रेजोल्यूशन AI ग्लास मेटा रे-बैन डिस्प्ले पेश किया। इसकी कीमत 799 डॉलर (लगभग 70,000 रुपये) रखी गई है और 30 सितंबर से यह अमेरिका में लॉन्च होगा। कैलिफोर्निया में देर रात हुए मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट में जकरबर्ग ने इस चश्मे को 5,000 निट्स की चमकदार स्क्रीन के साथ दिखाया। उन्होंने दावा किया कि यह डिवाइस देखने और इस्तेमाल करने का नया अनुभव देगा।

अड़चनें 

इवेंट में डेमो के दौरान अड़चनें 

प्रस्तुति के दौरान जुकरबर्ग ने मेटा न्यूरल बैंड भी दिखाया, जो कलाई की हरकत से शब्द लिखने की सुविधा देता है। उन्होंने बताया कि इससे 30 शब्द प्रति मिनट तक लिखा जा सकता है, लेकिन लाइव डेमो के दौरान दिक्कतें आईं। मेटा के CTO की बार-बार आती व्हाट्सऐप कॉल चश्मे पर दिखती रही, जिसे न्यूरल बैंड इंटरफेस संभाल नहीं सका। जुकरबर्ग को मंच पर कॉल रिसीव करने में भी परेशानी हुई।

समस्या

लाइव AI फीचर में भी आई समस्या

डेमो के दूसरे हिस्से में मेटा रे-बैन का लाइव AI फीचर भी अटक गया। यह फीचर सामने रखी चीजों से सॉस बनाने का निर्देश देने वाला था, लेकिन बार-बार रुकता रहा और सही जवाब नहीं दे पाया। जुकरबर्ग ने बाद में इसकी वजह वाई-फाई समस्या बताई। अंत में कंपनी ने पहले से रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया, जिसमें यह चश्मा सर्फबोर्ड डिजाइन करने और ऑर्डर करने में सफल दिखाया गया।

ट्विटर पोस्ट

