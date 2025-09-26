मेटा ने AI वीडियो के लिए नया फीड 'वाइब्स' किया लॉन्च 

मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने शॉर्ट वीडियो के लिए एक नया फीड लॉन्च कर रही है, जिसे 'वाइब्स' कहा गया है। इस फीड में टिक-टॉक या इंस्टाग्राम रील्स जैसी शैली के वीडियो दिखाई देंगे, लेकिन सभी वीडियो AI द्वारा तैयार किए जाएंगे। यूजर्स नए वीडियो ब्राउज कर सकते हैं और उन्हें रीमिक्स या अपने अंदाज में बदल सकते हैं। वाइब्स का उद्देश्य शॉर्ट-फॉर्म वीडियो बनाने और साझा करने के अनुभव को AI आधारित बनाना है।

खासियत वाइब्स फीड की मुख्य खासियत वाइब्स में यूजर्स अपने स्क्रैच से वीडियो बना सकते हैं या मौजूदा वीडियो को रीमिक्स कर सकते हैं। वीडियो में नए विज़ुअल, संगीत और शैलियों को जोड़ा जा सकता है। इसके बाद वीडियो सीधे वाइब्स फीड पर पोस्ट किया जा सकता है, DM किया जा सकता है या इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरीज और रील्स पर साझा किया जा सकता है। मेटा ने शुरुआती वर्जन के लिए मिडजर्नी और ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स के साथ साझेदारी की है।

आलोचना यूजर्स की प्रतिक्रिया और आलोचना मेटा के नए फीड को लेकर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। कई लोगों ने इसे अनावश्यक और अवांछित बताया। कुछ टिप्पणियों में लिखा गया कि कोई भी टिक-टॉक जैसा AI-जनरेटेड वीडियो नहीं चाहता। आलोचना मुख्य रूप से AI द्वारा बनाए गए कम गुणवत्ता वाले छोटे वीडियो पर केंद्रित है। यह चिंता इसलिए बढ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर AI स्लॉप की मात्रा लगातार बढ़ रही है और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब भी इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं।