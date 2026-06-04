मेटा ने व्हाट्सऐप बिजनेस के लिए AI एजेंट वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया

मेटा ने व्हाट्सऐप बिजनेस के लिए अपना नया AI एजेंट वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि यह फीचर छोटे और मध्यम कारोबारों को ग्राहकों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करेगा। पिछले करीब दो वर्षों से भारत और मेक्सिको जैसे देशों में इसकी टेस्टिंग की जा रही थी। अब यह AI एजेंट कारोबारों के लिए कई काम आसान बना सकेगा और ग्राहक सेवा को पहले से अधिक तेज और प्रभावी बनाएगा।

जवाब ग्राहकों के सवालों का देगा जवाब मेटा के अनुसार, नया AI एजेंट ग्राहकों के सवालों का जवाब देने, उत्पाद सुझाने और अपॉइंटमेंट बुक करने जैसे काम कर सकता है। यह संभावित ग्राहकों की पहचान करने में भी मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर किसी सवाल को सीधे मानव कर्मचारी तक भी भेज सकेगा। कंपनी इस सुविधा को इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज में भी उपलब्ध करा रही है। इससे कारोबारों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को संभालने में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी।

सुविधाएं मिलेगी रिपोर्ट और नई सुविधाएं कंपनी ऐसे फीचर की भी टेस्टिंग कर रही है, जो रातभर हुई ग्राहक बातचीत का सारांश तैयार करेगा। साथ ही कारोबारों को उपयोगी जानकारी और सुझाव भी मिलेंगे। मेटा भविष्य में मार्केट रिसर्च, कैलेंडर प्रबंधन, उत्पाद फीचर दिखाने और प्रतिस्पर्धी जानकारी जुटाने जैसी क्षमताएं भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। कंपनी का मानना है कि इससे कारोबार अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकेंगे और कामकाज को अधिक व्यवस्थित बना पाएंगे।

Advertisement