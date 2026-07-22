मेटा स्टोरीकिट ऐप का कर रही परीक्षण, AI की मदद से बनाएगी कहानी

स्टोरीकिट को सबसे पहले 9to5Mac ने ऐप स्टोर पर देखा था।

मेटा ने टेकक्रंच को पुष्टि की है कि कंपनी कुछ चुनिंदा देशों में ऐप का पायलट टेस्ट कर रही है, ताकि यह देखा जा सके कि माता-पिता इसे कितना पसंद करते हैं।

कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि इसमें AI सेफ्टी फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई सोशल फीचर नहीं है और यह सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध है।