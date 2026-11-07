मेटा ने म्यूज एजेंट और मेटा AI को किया अपडेट, अब याद रहेगी पुरानी चैट

इस अपडेट में 'एक्टिव मेमोरी' और 'एक्टिव फोकस' नाम के नए फीचर शामिल किए गए हैं। एक्टिव मेमोरी लंबे समय तक जरूरी जानकारी को याद रखेगी, जबकि एक्टिव फोकस चुनौतियों को हल करने के नए रास्ते खोजेगा।

इन खूबियों को इसीलिए बनाया गया है, ताकि व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर AI ज्यादा भरोसेमंद हो सके। मेटा का कहना है कि इस सब का मकसद AI के एडवांस्ड फीचर्स को इस्तेमाल करने में आसान बनाना और पहले से ज्यादा दमदार सुपरइंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।