मेटा ने किशोरों के लिए AI कैरेक्टर का इस्तेमाल रोका, जानिए क्यों किया ऐसा
क्या है खबर?
मेटा अपने सभी ऐप्स पर किशोरों के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैरेक्टर की पहुंच को वैश्विक स्तर पर अस्थायी रोक दिया है। कंपनी ने बताया कि वह इसका एक अपडेटेड वर्जन विकसित करना चाहती है। यह कदम मेटा के खिलाफ न्यू मैक्सिको में चल रहे एक मुकदमे की सुनवाई से कुछ दिन पहले उठाया गया है। इसमें कंपनी पर अपने ऐप्स पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कोई प्रयास न करने का आरोप है।
प्रतिबंध
किन पर लागू होगा यह प्रतिबंध?
यह प्रतिबंध उन सभी यूजर्स पर लागू होता है, जो मेटा को दी गई जन्मतिथि के हिसाब से नाबालिग हैं। साथ ही उन पर भी, जो खुद को वयस्क बताते हैं, लेकिन कंपनी की आयु भविष्यवाणी तकनीक के आधार पर उनके किशोर होने का है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी ने बताया कि नए AI कैरेक्टर्स में इन-बिल्ट पैरेंटल कंट्रोल सुविधाएं होंगी। नए कैरेक्टर उम्र के अनुसार उचित प्रतिक्रियाएं देंगे और शिक्षा, खेल, शौक जैसे विषयों पर आधारित होंगे।
कंट्रोल
अभिभावकों के हाथ में होगा कंट्रोल
पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने AI कैरेक्टर्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल का प्रीव्यू किया, जिससे माता-पिता और अभिभावक विषयों की निगरानी कर सकेंगे और कुछ कैरेक्टर्स तक पहुंच को अवरुद्ध कर सकेंगे। मेटा ने कहा कि माता-पिता AI कैरेक्टर्स के साथ चैट को पूरी तरह से बंद कर सकेंगे। ये सुविधाएं इस वर्ष जारी होने वाली थीं, लेकिन कंपनी नए वर्जन में अपडेट करने से पहल किशोरों के लिए AI कैरेक्टर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है।