मेटा ने किशोरों के लिए AI कैरेक्टर उपयोग रोक दिया है

मेटा ने किशोरों के लिए AI कैरेक्टर का इस्तेमाल रोका, जानिए क्यों किया ऐसा

क्या है खबर?

मेटा अपने सभी ऐप्स पर किशोरों के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैरेक्टर की पहुंच को वैश्विक स्तर पर अस्थायी रोक दिया है। कंपनी ने बताया कि वह इसका एक अपडेटेड वर्जन विकसित करना चाहती है। यह कदम मेटा के खिलाफ न्यू मैक्सिको में चल रहे एक मुकदमे की सुनवाई से कुछ दिन पहले उठाया गया है। इसमें कंपनी पर अपने ऐप्स पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कोई प्रयास न करने का आरोप है।