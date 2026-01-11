मेटा ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक की रिपोर्ट्स का खंडन किया है

मेटा ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक से किया इनकार, जानिए क्यों फैली यह अफवाह

क्या है खबर?

मेटा ने लगभग 1.7 करोड़ इंस्टाग्राम अकांउट्स से जुड़ी डाटा लीक की रिपोर्ट्स का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि उसके सिस्टम में कोई सेंध नहीं लगी है और यूजर्स अकाउंट सुरक्षित हैं। यह स्पष्टीकरण पासवर्ड रीसेट के लिए अप्रत्याशित ईमेल आने की शिकायतों में अचानक वृद्धि के बाद आया है, जिससे बड़े पैमाने पर डाटा लीक होने की आशंका पैदा हो गई थी। कंपनी ने कहा है कि ऐसे ईमेल को यूजर अनदेखा कर सकते हैं।