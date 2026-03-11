मेटा ने धोखाधड़ी करने वाले सैंकड़ों अकाउंट डिलीट कर दिए हैं

क्यों मेटा ने 1 करोड़ से ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किए?

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी मेटा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों के तहत पिछले साल अपने प्लेटफॉर्म्स से 15.9 करोड़ से अधिक फर्जी विज्ञापन हटाए और 1.09 करोड़ धोखाधड़ी से संबंधित अकाउंट बंद कर दिए। कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर नए एंटी-स्कैम टूल लॉन्च करने की भी घोषणा की है। यह यूजर्स को आम धोखाधड़ी के हथकंडों और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए डिजाइन किया गया है।