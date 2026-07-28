मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाकर वापस किया बहाल, मांगी माफी

फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट से एक वीडियो हटा दिया था। हालांकि, कुछ ही देर बाद कंपनी ने मान लिया कि यह एक गलती थी और वीडियो को फिर से बहाल कर दिया। यह क्लिप मोदी के Gen-Z को दिए गए पहले संबोधन का था।

यह संबोधन 36 दिनों के छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था, जिसकी अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कर रही थी।