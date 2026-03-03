मेटा ने AI शॉपिंग असिस्टेंट का शुरू किया परीक्षण, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

मेटा ने AI शॉपिंग असिस्टेंट की टेस्टिंग शुरू की है

क्या है खबर?

मेटा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट में नई शॉपिंग और रिसर्च क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ऐसे फीचर्स विकसित कर रही है, जो यूजर्स को उत्पादों पर रिसर्च करने और सीधे अपने मेटा AI पर शॉपिंग के सुझाव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह कदम कंपनी के उन व्यापक प्रयासों का विस्तार है, जिसके तहत वह OpenAI के ChatGPT और गूगल के जेमिनी जैसे अन्य AI प्लेटफॉर्म्स से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है।