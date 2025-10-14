अब फेसबुक पर मिलेंगी नौकरियां, मेटा ने फिर से जोड़ा ये फीचर

मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जॉब्स फीचर वापस लॉन्च कर दिया है। यह फीचर पहले 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद बंद कर दिया गया था। अब इसमें स्थानीय शुरुआती स्तर, सेवा और व्यापारिक नौकरियों पर जोर दिया जा रहा है। नई लिस्टिंग मार्केटप्लेस टैब और संबंधित ग्रुप्स में दिखाई देंगी। बिजनेस पेज भी अपनी नौकरी की पोस्ट कर सकते हैं। यह सुविधा 18 साल और उससे ऊपर के यूजर्स के लिए है।

खासियत नौकरी लिस्टिंग और एडिटिंग की खासियत फेसबुक का नया जॉब्स फीचर स्थानीय संपर्क और ग्रुप्स के जरिए नौकरियों को दिखाता है। यह डिजिटल रूप से रेस्टोरेंट या व्यवसाय के 'हेल्प वांटेड' बोर्ड जैसा काम करता है। अब नियोक्ता आसानी से नौकरी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं। नई प्रणाली में किसी भी भेदभाव जैसे लिंग या धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर रोक लगाने की अनुमति नहीं है, ताकि सभी को समान अवसर मिलें।

नियम सुरक्षा और नियमों का ध्यान जॉब पोस्टिंग में कुछ स्पष्ट नियम भी हैं। उदाहरण के लिए, वयस्क सेवाएं, दवाइयां, हथियार या बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल पर नौकरी पोस्ट नहीं की जा सकती। सभी लिस्टिंग फेसबुक के दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्लेटफॉर्म सुरक्षित, भरोसेमंद और यूजर्स के लिए विश्वसनीय रहे। नए टूल के जरिए नौकरी ढूंढना बहुत आसान और तेज होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर तेजी से और प्रभावी ढंग से मिलेंगे।