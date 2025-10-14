गूगल अब सर्च और फोटोज में जोड़ रही नैनो बनाना AI इमेज एडिटिंग फीचर

गूगल अब सर्च और फोटोज में जोड़ रही नैनो बनाना AI इमेज एडिटिंग फीचर
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेटर टूल नैनो बनाना को अब कई पहले से मौजूद उत्पादों में जोड़ना शुरू कर दिया है। यह टूल पिछले महीने लॉन्च होते ही काफी लोकप्रिय हो गया था। अब इसे सर्च, NotebookLM और फोटोज जैसे गूगल के ऐप्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल का कहना है कि इससे यूजर्स को तस्वीरें बनाने और एडिट करने में आसानी और तेजी मिलेगी।
सुविधाएं
NotebookLM में नई सुविधाएं
नैनो बनाना का सबसे खास एकीकरण NotebookLM के साथ हुआ है, जिसके जरिए वीडियो ओवरव्यू में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें वॉटरकलर और एनीमे जैसी 6 नई शैलियां उपलब्ध हैं। यह टूल अब सोर्स के आधार पर प्रासंगिक चित्र भी बनाता है और छोटे वीडियो के लिए भी एक नया विकल्प भी देता है। इसके जरिए स्लाइड शो और व्याख्यात्मक वीडियो तैयार करना आसान और तेज हो जाता है।
विकल्प
सर्च और फोटोज में एडिटिंग विकल्प
गूगल का कहना है कि अब सर्च ऐप में नैनो बनाना से तस्वीरें बनाई और एडिट की जा सकती हैं। यूजर्स चैट प्रॉम्प्ट के जरिए किसी पुरानी तस्वीर का नया स्टाइल बना सकते हैं। लेंस टूल से सीधे तस्वीर लेकर भी इसे एडिट किया जा सकता है। यह सुविधा फिलहाल अमेरिका में अंग्रेजी में उपलब्ध है। कंपनी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में इसे फोटोज में लाया जाएगा, जिससे स्टोर की गई तस्वीरें भी एडिट की जा सकेंगी।