मेटा ने यूजर्स को घोटालों से सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सऐप में जोड़ा नया फीचर

मेटा अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले यूजर्स को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर जोड़ रही है। कंपनी ने बताया कि उसने म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगभग 80 लाख घोटालों का पता लगाया और उन्हें रोका। ये घोटाले मैसेजिंग, डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया, क्रिप्टो और अन्य ऐप्स के जरिए किए गए थे, जिससे यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रहे।

चेतावनी स्क्रीन शेयरिंग पर चेतावनी व्हाट्सऐप पर नया फीचर वीडियो कॉल के दौरान अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन साझा करने पर चेतावनी दिखाएगा। यूजर्स को सलाह दी जाएगी कि अपनी स्क्रीन केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। कंपनी ने कहा कि स्कैमर्स लोगों को बैंकिंग जानकारी और वेरिफिकेशन कोड जैसी संवेदनशील जानकारी देने के लिए दबाव डाल सकते हैं। यह नया फीचर यूजर्स को स्कैम पहचानने और उनसे बचने में बहुत मदद करेगा।

मैसेंजर मैसेंजर पर AI स्कैम डिटेक्शन मेटा मैसेंजर पर उन्नत AI स्कैम डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण कर रहा है। यह सिस्टम संभावित स्कैम वाले मैसेज की पहचान करके यूजर्स को चेतावनी देगा। इसके अलावा, यूजर्स अपनी हालिया चैट को AI स्कैम रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। कंपनी ने कहा कि इससे स्कैम के बारे में जानकारी मिलेगी और संदिग्ध अकाउंट को ब्लॉक या रिपोर्ट करने का विकल्प मिलेगा। यह फीचर कब सभी के लिए उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।