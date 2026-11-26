गर्मियों में ज्यादा गर्म दिन अब आम बात हो गए हैं। अगर, वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो ब्रिटेन में 25 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा तापमान वाले दिनों की संख्या हर गर्मी में बढ़कर 15 दिन तक पहुंच सकती है।

दूसरी तरफ, दक्षिणी इंग्लैंड में यह औसत संख्या हर गर्मी में 26 दिन तक जा सकती है। इस साल 5 लू के दौर देखे गए और गर्मी से जुड़ी मौतों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है।

अकेले इंग्लैंड में ऐसी 5,258 मौतें दर्ज की गईं, जो इस बात पर जोर देता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे लोगों की जिंदगियों पर पहले से ही असर डाल रहा है।