एंड्रॉयड और आईफोन के बीच भेजे जाने वाले मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड किए गए हैं

एंड्रॉयड और आईफोन के बीच भेजे जाने वाले मैसेज हुए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड

क्या है खबर?

ऐपल और गूगल ने एंड्रॉयड और आईफोन के बीच भेजे जाने वाले रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज (RCS) मैसेज में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) सुविधा देने की घोषणा की है। इसके लिए बीटा परीक्षण शुरू हो गया है। ऐपल ने iOS 18 के साथ आईफोन के लिए RCS सपोर्ट पहली बार पेश किया था। इसमें टाइपिंग इंडिकेटर, रीड रिसीट और हाई-रिजॉल्यूशन फोटो और वीडियो ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल थीं, लेकिन तब इन मैसेज के लिए E2E एन्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं था।