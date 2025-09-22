मीडियाटेक ने लॉन्च किया डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट, जानिए क्या है इसकी खासियत

चिप निर्माता दिग्गज मीडियाटेक ने आज (22 सितंबर) अपने अगले फ्लैगशिप चिपसेट 'डाइमेंसिटी 9500' की घोषणा की। डाइमेंसिटी 9500 में केवल बड़े प्रदर्शन वाले कोर हैं और यह स्मार्टफोन पर उच्च गति और मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया गया है। कंपनी ने इसे ऑन-बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोसेसिंग को और अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया है। यह नया प्रोसेसर डाइमेंसिटी 9400 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है।

प्रदर्शन प्रदर्शन और प्रोसेसर संरचना मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 में 3nm प्रोसेस पर बने 1x C1 अल्ट्रा, 3x C1 प्रीमियम और 4x C1 प्रो कोर हैं। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल-कोर में 32 प्रतिशत और मल्टी-कोर में 17 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन देता है। इसके साथ ही, यह अधिकतम प्रदर्शन पर 55 प्रतिशत तक कुशल है। यह LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जो आधुनिक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए जरूरी मानक हैं।

फीचर्स AI, कैमरा और गेमिंग फीचर्स मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 में स्मार्टफोन पर शक्तिशाली AI कंप्यूटिंग के लिए NPU 990 शामिल है। यह 4K इमेज जेनरेट करने और AI कार्यों को कुशलता से करने में सक्षम है। चिपसेट अधिकतम 320MP कैमरा सेंसर और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को 60fps पर सपोर्ट करता है। 180Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट और ट्राई-फोल्ड डिस्प्ले का समर्थन भी मिलता है। माली-G1 अल्ट्रा MC12 GPU से गेमिंग परफॉर्मेंस 33 प्रतिशत बेहतर हो जाता है।