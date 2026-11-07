AI की वजह से बढ़े साइबर हमले, मैकिंसे ने दी चेतावनी

मैकिंसे ने इस खतरे से निपटने के लिए कुछ ठोस उपाय सुझाए हैं। इनमें एक्सेस कंट्रोल को और पुख्ता करना, बाहरी पार्टनर्स पर बारीकी से नजर रखना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कमजोरियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर तय हो। ये सुधार 90 दिनों के भीतर शुरू करने की सलाह दी गई है, खासकर उन सिस्टम्स के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण हैं।

सबसे अहम बात यह है कि हैकर्स AI का इस्तेमाल करके पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हमला कर रहे हैं। कभी-कभी तो वे बग के सार्वजनिक होने से पहले ही उसका फायदा उठा लेते हैं।

ऐसे में उनसे आगे रहने का एक ही तरीका है। हमेशा पहले से सतर्क रहना न कि केवल घटना हो जाने के बाद उसे ठीक करने का इंतजार करना।