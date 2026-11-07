AI की वजह से बढ़े साइबर हमले, मैकिंसे ने दी चेतावनी

AI की वजह से बढ़े साइबर हमले, मैकिंसे ने दी चेतावनी
मैकिंसे की रिपोर्ट बताती है कि अब सतर्क हो जाने का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से साइबर हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं, ऐसे में पुरानी सुरक्षा के तरीके अब पूरी तरह से नाकाफी हैं।
कंपनी सलाह देती है कि संगठनों को तुरंत ऑटोमेटिक खतरे की पहचान और उन्हें जल्द ठीक करने वाले सिस्टम्स में निवेश करना चाहिए।
इसके साथ ही तकनीकी उपकरणों को इंसानी निगरानी से जोड़कर सुरक्षा को और मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।
90 दिनों के भीतर साइबर सुरक्षा सुधार की सलाह
मैकिंसे ने इस खतरे से निपटने के लिए कुछ ठोस उपाय सुझाए हैं। इनमें एक्सेस कंट्रोल को और पुख्ता करना, बाहरी पार्टनर्स पर बारीकी से नजर रखना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कमजोरियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर तय हो। ये सुधार 90 दिनों के भीतर शुरू करने की सलाह दी गई है, खासकर उन सिस्टम्स के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सबसे अहम बात यह है कि हैकर्स AI का इस्तेमाल करके पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हमला कर रहे हैं। कभी-कभी तो वे बग के सार्वजनिक होने से पहले ही उसका फायदा उठा लेते हैं।
ऐसे में उनसे आगे रहने का एक ही तरीका है। हमेशा पहले से सतर्क रहना न कि केवल घटना हो जाने के बाद उसे ठीक करने का इंतजार करना।