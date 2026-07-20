AI भारतीय नौसेना में ला रहा क्रांति, मानवरहित मंतंगी ने समुद्र में दिखाया दम

भारत ने अनमैन्ड सरफेस वेसल्स (मानव रहित समुद्री जहाज) बनाने वाले देशों के खास समूह में अपनी जगह बना ली। ऐसा तब हुआ, जब भारत के पहले अनमैन्ड सरफेस वेसल मंतंगी ने मुंबई से तूतीकोरिन तक का लंबा सफर तय किया।

यह नौसैनिक तकनीक में एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इसे तैयार किया है और इसमें 'जेनेसिस' नाम का अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम लगा है। इसी की मदद से मंतंगी ने मुंबई से तूतीकोरिन तक 1,500 किलोमीटर का सफर बिना किसी इंसान के अकेले पूरा किया। इस उपलब्धि ने भारत को ऑटोनॉमस समुद्री तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में एक खास पहचान दिलाई है।