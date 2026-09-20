AI के विकास को लेकर मेटा की राय OpenAI-एंथ्रोपिक से अलग

मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने टेक्नोलॉजी उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चल रहे मतभेदों की तरफ ध्यान दिलाया है।

उन्होंने बताया है कि AI को रेगुलेट करने के तरीके पर टेक उद्योग बंटा हुआ है। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि AI एजेंट्स को एक-दूसरे से अलग पहचानने के लिए उनमें तालमेल और भरोसा होना बेहद जरूरी है।

उन्होंने अपनी एक नई पोस्ट में कहा है कि OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां चाहती हैं कि AI के विकास की गति थोड़ी धीमी रखी जाए, जब तक कि इसकी सुरक्षा से जुड़े सभी उपाय पुख्ता न हो जाएं।