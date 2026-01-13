मेटा AI के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयारी कर रही है

मार्क जुकरबर्ग ने की मेटा कंप्यूट पहल की घोषणा, जानिए क्या है यह परियोजना

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने मेटा कंप्यूट नामक एक नई पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। CEO ने कहा कि कंपनी आने वाले वर्षों में ऊर्जा खपत में भारी वृद्धि करने का इरादा रखती है। यह कदम AI व्यवसाय के कारण अमेरिका की विद्युत खपत अगले दशक में तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते माना जा रहा है।