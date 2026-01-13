LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / मार्क जुकरबर्ग ने की मेटा कंप्यूट पहल की घोषणा, जानिए क्या है यह परियोजना 
मेटा AI के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयारी कर रही है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 13, 2026
09:59 am
क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने मेटा कंप्यूट नामक एक नई पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। CEO ने कहा कि कंपनी आने वाले वर्षों में ऊर्जा खपत में भारी वृद्धि करने का इरादा रखती है। यह कदम AI व्यवसाय के कारण अमेरिका की विद्युत खपत अगले दशक में तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते माना जा रहा है।

योजना 

दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी की भी योजना 

मार्क जुकरबर्ग ने पोस्ट में कहा, "मेटा की योजना इस दशक में दसियों गीगावाट और आने वाले समय में सैकड़ों गीगावाट या उससे भी अधिक बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने की है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए हम किस तरह इंजीनियरिंग, निवेश और साझेदारी करते हैं, यह एक रणनीतिक लाभ साबित होगा।" मेटा का यह कदम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के अनुरूप है, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साझेदारी और निवेश पर जोर दे रही हैं।

जिम्मेदारी 

3 अधिकारियों को सौंपी परियोजना की जिम्मेदारी 

जुकरबर्ग ने 3 अधिकारियों के नाम बताए हैं, जो उनके अनुसार इस नई परियोजना का नेतृत्व करेंगे। इनमें से एक संतोष जनार्दन हैं, जो कंपनी के वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख हैं, जो डाटासेंटर बेड़े और नेटवर्क के निर्माण और संचालन का नेतृत्व करेंगे। परियोजना में डेनियल ग्रॉस भी शामिल हैं, जो पिछले साल ही कंपनी से जुड़े थे। इनके अलावा पूर्व सरकारी अधिकारी दीना पॉवेल मैककॉर्मिक पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, तैनाती, निवेश और वित्तपोषण में मदद करने की जिम्मेदार होगी।

