ऐपल के अपडेटेड सिरी के लिए चुकाने पड़ सकते हैं पैसे टेक्नोलॉजी Jun 15, 2026

ऐपल ने हाल ही में WWDC 2026 में अपनी अपग्रेडेड सिरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को पेश किया है। इसमें भले ही बुनियादी सुविधाएं मुफ्त ही मिलेंगी, लेकिन इसकी स्मार्ट बातचीत और जवाब खुद से बनाने की क्षमता जैसी सुविधाओं के लिए शायद अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे।

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के मुताबिक, आईफोन निर्माता इन खास फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने पर विचार कर रहा है। अगर, ऐसा होता है तो सिरी सीधे तौर पर ChatGPT को टक्कर देगी।