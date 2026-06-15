चुनिंदा AI मॉडल्स पर निर्भरता को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने दी चेतावनी

राष्ट्रपति मैक्रों के साथ AI के खतरों पर की चर्चा

कार्नी की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। जहां AI के केंद्रीकरण पर गहन चर्चा होगी।

कार्नी ने इन चिंताओं पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पहले ही बात कर ली है। एंथ्रोपिक सहित कई बड़ी AI कंपनियों के प्रमुख लोग भी इस बातचीत में शामिल होंगे।

कार्नी का कहना है कि इन जोखिमों से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, भले ही G7 की इस बैठक से तुरंत कोई बड़ी सफलता न मिले।