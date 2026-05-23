स्टेम सेल थेरेपी से टाइप 1 डायबिटीज के इलाज में नई क्रांति

जेनेटिक बदलाव और कैप्सूल पर रिसर्च

आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शरीर अक्सर इन ट्रांसप्लांट किए गए सेल्स पर हमला कर देता है। इस चुनौती से निपटने के लिए रिसर्चर्स जेनेटिक बदलाव और सुरक्षात्मक कैप्सूल जैसे उपाय ढूंढ रहे हैं। 2025 की एक स्टडी में पाया गया कि जीन-एडिटेड सेल्स बिना किसी अतिरिक्त दवा के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बच सकते हैं। इन सेल्स की मदद से कई सप्ताह तक ब्लड शुगर को नियंत्रित रखा जा सका। अगर, ये तरक्की ऐसे ही जारी रही तो टाइप 1 डायबिटीज के इलाज में स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक भरोसेमंद तरीका बन सकता है।